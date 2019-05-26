أردوغان: سنفتتح جزيرة الديمقراطية والحرية أواخر 2019

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "بلاده ستفتتح أواخر العام الحالي جزيرة "ياسّي أدا" في بحر مرمرة باسمها الجديد"جزيرة الديمقراطية والحرية".
هذا وتجول أردوغان في موقعي قاعتي المؤتمرات والمعرض وهما قيد الإنشاء، في جزيرة "ياسّي أدا" التي صدر فيها قرار إعدام رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس ورفاقه، بعد الانقلاب العسكري عام 1960.
الجزيرة، التي أعيد تأهيلها مرة أخرى، تبلغ مساحتها 103 آلاف و750 مترا مربعا، 60% منها زيّنت بالأزهار والأشجار، وأبقي على 20% من حالها السابق وتقع قرب مجموعة الجزر السياحية المعروفة بـ "جزر الأميرات".
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