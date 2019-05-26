العامري لِظريف: العراق سيبذل أقصى ما بوسعه لإنهاء التوتر في المنطقة

أكّد رئيس "تحالف الفتح" ​هادي العامري​، خلال لقائه وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​، أنّ "​العراق​ سيبذل أقصى ما بوسعه لإنهاء التوتر الحاصل في المنطقة، والوصول إلى حلول سلميّة تجنّب المنطقة ويلات الحرب".

وأوضح مكتب العامري في بيان، أنّ "الجانبين ناقشا خلال لقائهما عمق العلاقة الستراتيجية والمصالح المشتركة بين البلدين".

بدوره، ركّز ظريف على أنّ "ما تعيشه المنطقة اليوم هو بسبب التصعيد الأميركي ودقّ طبول الحرب"، لافتًا إلى أنّ "إيران أوفت بجميع التزاماتها الدولية بخصوص ​الاتفاق النووي​، لذلك انّها تقف موقفًا قانونيًّا بالتصدّي للغطرسة الأميركية في فرض الإرادة على شعوب المنطقة".