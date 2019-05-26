البرلمان الأوروبي: نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية تجاوزت الـ50 بالمئة

أعلن المتحدث باسم ​البرلمان الأوروبي​ جوم داش، أنّ "نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية هي الأكبر في عشرين عامًا، وتقدّر بـ51 في المئة"، بالنسبة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد من دون ​بريطانيا​.

وأوضح أنّ "مع احتساب بريطانيا، فإنّ هذه النسبة يمكن أن تراوح بين 49 و52 في المئة".

وكانت قد ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" أنّ "استطلاعين أجريا لدى الخروج من ​مراكز الاقتراع​، أظهرا أنّ حزب "التجمّع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة ​مارين لوبان​، تصدّر انتخابات ​المجلس الأوروبي​ في ​فرنسا​"، بحصوله على بين 24 و24,2 بالمئة من الأصوات.