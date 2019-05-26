البرلمان الأوروبي: نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية تجاوزت الـ50 بالمئة

أعلن المتحدث باسم البرلمان الأوروبي جوم داش، أنّ "نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية هي الأكبر في عشرين عامًا، وتقدّر بـ51 في المئة"، بالنسبة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد من دون بريطانيا.
وأوضح أنّ "مع احتساب بريطانيا، فإنّ هذه النسبة يمكن أن تراوح بين 49 و52 في المئة".
وكانت قد ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" أنّ "استطلاعين أجريا لدى الخروج من مراكز الاقتراع، أظهرا أنّ حزب "التجمّع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، تصدّر انتخابات المجلس الأوروبي في فرنسا"، بحصوله على بين 24 و24,2 بالمئة من الأصوات.
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