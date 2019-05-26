نظّمت جمعية "تخطى - نحو صحة نفسية فضلى" وبالتعاون مع بلدية جبيل، نشاطًا توعويًّا وترفيهيًّا تحت عنوان "سوا أقوى"، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان
ويهدف اللقاء إلى الإضاءة على أهميّة المحافظة على الترابط الأُسَري والتعاون بين أفراد العائلة الواحدة، لأجل الحدّ من الإصابة بحالات نفسية صعبة قد تؤدّي الى العنف والإدمان والتوتّر والقلق والإحباط والإكتئاب، وصولًا إلى الانتحار.
في هذا افطار، أوضح راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، أنّ "الكنيسة وبمساعدة لجنة العائلة برئاسة المحامي اسكندر جبران، ومع كل المعنيّين، تعمل دائمًا من أجل العائلات وتساعدهم في مواجهة التحديات الّتي تقف أحيانًا عائقًا أمامهم".
كانت هذه تفاصيل خبر نشاط توعوي في جبيل بعنوان "سوا أقوى" للإضاءة على أهمية الترابط الأُسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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