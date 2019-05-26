نشاط توعوي في جبيل بعنوان "سوا أقوى" للإضاءة على أهمية الترابط الأُسري

نظّمت جمعية "تخطى - نحو صحة نفسية فضلى" وبالتعاون مع ​بلدية جبيل​، نشاطًا توعويًّا وترفيهيًّا تحت عنوان "سوا أقوى"، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​

ويهدف اللقاء إلى الإضاءة على أهميّة المحافظة على الترابط الأُسَري والتعاون بين أفراد العائلة الواحدة، لأجل الحدّ من الإصابة بحالات نفسية صعبة قد تؤدّي الى ​العنف​ والإدمان والتوتّر والقلق والإحباط والإكتئاب، وصولًا إلى ​الانتحار​.

في هذا افطار، أوضح راعي أبرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​، أنّ "الكنيسة وبمساعدة لجنة العائلة برئاسة المحامي ​اسكندر جبران​، ومع كل المعنيّين، تعمل دائمًا من أجل العائلات وتساعدهم في مواجهة التحديات الّتي تقف أحيانًا عائقًا أمامهم".