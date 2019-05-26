إعلان مرج بسري محمية خلال تظاهرة نظمتها الحملة الوطنية لإنقاذ المرج

أعلنت "الحملة الوطنية لإنقاذ مرج بسري" أنّ "الحملة نظّمت تظاهرة انطلقت من جسر بسري إلى مدخل ​المرج​، تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية ​جبران باسيل​ إلى منطقة جزين وإطلاقه مواقف داعمة ل​سد بسري​". وبيّنت أنّه "تمّ إعلان مرج بسري محميّة، وجرى تثبيت لوحة على مدخل المرج كُتب عليها "محميّة مرج بسري ترحّب بكم".

ولفت النائب ​أسامة سعد​ خلال الاعتصام إلى أنّ "البعض يقول لنا إنّ من يقف في وجه إقامة سد بسري التدميري يخدم مخطّطات إسرائيلية. وشيء غريب أن يقال هذا الكلام بحق أشخاص يحافظون على هذا البلد ويقدّمون التضحيات من أجل استقرار وأمن هذا البلد، ومن أجل تطوره الديمقراطي".

وشدّد على أنّ "عليكم يا مسؤولين أن تسمعوا الرأي الآخر وهذا حقّ الناس عليكم. الرأي الآخر هو رأي وطني اقتصادي اجتماعي بيئي لمصلحة لبنان"، موضحًا أنّ "هذه المنطقة في حال تحوّلت إلى محميّة طبيعيّة ستقدّم خدمات من صيدا إلى جزين وإقليم الخروب ولكلّ الجنوب ولبنان وللاقتصاد اللبناني، وسيكون فيها أنشطة بيئيّة وترفيهيّة وسياحيّة، كما ستستقطب مواطنين من كلّ المناطق اللبنانية ودول العالم".