مصادر "الأنباء" توقعت محاولة من الحكومة لتمرير بند بالموازنة حول مخصصات النواب السابقين

توقّعت مصادر نيابية، لصحيفة "الأنباء" الكويتية "محاولة من الحكومة لتمرير بند في موازنة 2019 حول مخصّصات النواب السابقين ورواتبهم"، لافتةً إلى أنّ "هناك تحفّظات لوزراء "​حزب القوات اللبنانية​" الّتي رحّلها رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إلى جلسة ​مجلس الوزراء​ غدًا الإثنين، كما أنّ هناك أسئلة أميركيّة وفرنسيّة حول الاستقرار و​ترسيم الحدود​ ومقرّرات "​مؤتمر سيدر​" نقلها موفدان من البلدين، يتعيّن الإجابة عليهما".

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