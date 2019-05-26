مصادر "الأنباء": الأميركيون يفضلون استبقاء النازحين السوريين حيث هم لتمرير صفقة القرن

لفتت مصادر متابعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية إلى أنّ "الأميركيين وربما الروس أيضًا يفضّلون استبقاء ​النازحين السوريين​ حيث هم، لتمرير ما يُعرف بـ"​صفقة القرن​"، وما تتضمّنه من حلول لمصير ​اللاجئين الفلسطينيين​، بعدها تصبح عودة النازحين السوريين من تحصيل الحاصل".

وأوضحت أنّ "بمعنى آخر، إنّ أصحاب "صفقة القرن" يريدون الضغط على الدول المحتضنة للنازحين السوريين بالنازحين أنفسهم، لاقتناعها بالحلول التوطينيّة للاجئين الفلسطينيين لا أكثر".