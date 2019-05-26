لفتت مصادر متابعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية إلى أنّ "الأميركيين وربما الروس أيضًا يفضّلون استبقاء النازحين السوريين حيث هم، لتمرير ما يُعرف بـ"صفقة القرن"، وما تتضمّنه من حلول لمصير اللاجئين الفلسطينيين، بعدها تصبح عودة النازحين السوريين من تحصيل الحاصل".
وأوضحت أنّ "بمعنى آخر، إنّ أصحاب "صفقة القرن" يريدون الضغط على الدول المحتضنة للنازحين السوريين بالنازحين أنفسهم، لاقتناعها بالحلول التوطينيّة للاجئين الفلسطينيين لا أكثر".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الأنباء": الأميركيون يفضلون استبقاء النازحين السوريين حيث هم لتمرير صفقة القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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