المطران العمار جال في "صيدا الرمضانية": نعايد مع أهلنا لأننا شركاء بالإيمان

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأنّ "راعي ​أبرشية صيدا ودير القمر​ للموارنة المطران ​مارون العمار​، جال على رأس وفد من عائلات الأبرشية المارونية في ​صيدا القديمة​، متفقّدًا فاعليّاتها والأنشطة الّتي تُقام فيها، في إطار المبادرة الّتي أطلقتها النائبة ​بهية الحريري​ "صيدا مدينة رمضانية".

ولفت المطران العمار على اثر الجولة إلى "أنّنا نعايد أهلنا في صيدا بالشهر المبارك، وجئنا اليوم لنحيي الأهالي في صيدا ونقول إنّنا نقف إلى جانبهم ونعايد معهم ونشاركهم في هذا الشهر المبارك والكريم، الّذي نتشارك فيه سوية بالإيمان ونتشارك بالإنسانية والأخوة"، معربًا عن أمله بأن "نبقى نحن وأهلنا في صيدا وفي هذه المنطقة، نتشارك بهذه الأعياد الجميلة حتّى يرضى ربنا علينا ويعطينا أيامًا جميلة لوطننا ولهذا الشرق".