الخازن عن أحد المعنيين بمؤتمر سيدر: لبنان بسباق مع الوقت قبل إنفراط عقد مقررات المؤتمر

نقل الوزير السابق ​وديع الخازن​ الموجود في ​باريس​، عن أحد المعنيّين الفرنسيّين في "​مؤتمر سيدر​"، تنبيهه أنّ "​لبنان​ في سباق مع الوقت قبل إنفراط عقد مقرّرات "سيدر"، والبلد اليوم في خطر حقيقي".

وركّز الخازن على أنّ "من الأولى إنقاذ البلد قبل فوات الأوان بإقرار ​الموازنة​ سريعًا في ​بعبدا​، تلبيةً لإصرار رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، وتصديقها في ​ساحة النجمة​ بعد مناقشتها لإجراء التعديلات عليها، قبل أن تتوارى المساعدات الموعودة الّتي قرّرها "مؤتمر سيدر" لإنهاض ​البنى التحتية​، وإصلاح دوائر الدولة وتطهيرها من ​الفساد​ والمفسدين".