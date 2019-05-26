نقل الوزير السابق وديع الخازن الموجود في باريس، عن أحد المعنيّين الفرنسيّين في "مؤتمر سيدر"، تنبيهه أنّ "لبنان في سباق مع الوقت قبل إنفراط عقد مقرّرات "سيدر"، والبلد اليوم في خطر حقيقي".
وركّز الخازن على أنّ "من الأولى إنقاذ البلد قبل فوات الأوان بإقرار الموازنة سريعًا في بعبدا، تلبيةً لإصرار رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، وتصديقها في ساحة النجمة بعد مناقشتها لإجراء التعديلات عليها، قبل أن تتوارى المساعدات الموعودة الّتي قرّرها "مؤتمر سيدر" لإنهاض البنى التحتية، وإصلاح دوائر الدولة وتطهيرها من الفساد والمفسدين".
كانت هذه تفاصيل خبر الخازن عن أحد المعنيين بمؤتمر سيدر: لبنان بسباق مع الوقت قبل إنفراط عقد مقررات المؤتمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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