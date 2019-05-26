منصور: سوريا هي القاعدة الأساسية للنضال بوجه قوى العدوان والهيمنة

أكّد وزير الخارجية السابق ​عدنان منصور​، أنّ "​سوريا​ لا تدافع عن نفسها فقط في وجه ​الإرهاب​، بل تدافع عن الأمة وعن قوى المقاومة كلّها، لأنّها تشكّل القاعدة الأساسيّة للنضال العربي في وجه ​العدوان الإسرائيلي​ وقوى الهيمنة والتسلّط".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "سوريا دعمت المقاومة في ​لبنان​ و​فلسطين​، وتواجه حاليًّا قوى الإرهاب ولم تنحرف عن مبادئها وظلّت وفيّة وأمينة لشعبها وللشعوب الحرة في هذه المنطقة".

ووركّز منصور على أنّ "في ذكرى ​عيد المقاومة والتحرير​، تتجدّد الآمال للمتطلّعين إلى الدور الّذي تقوم به سوريا بمواصلتها معركتها ضدّ الإرهاب، وتطهير أرضها من كل القوى التّي تهدّد أمنها واستقرارها".