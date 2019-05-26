منصور: سوريا هي القاعدة الأساسية للنضال بوجه قوى العدوان والهيمنة

أكّد وزير الخارجية السابق عدنان منصور، أنّ "سوريا لا تدافع عن نفسها فقط في وجه الإرهاب، بل تدافع عن الأمة وعن قوى المقاومة كلّها، لأنّها تشكّل القاعدة الأساسيّة للنضال العربي في وجه العدوان الإسرائيلي وقوى الهيمنة والتسلّط".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "سوريا دعمت المقاومة في لبنان وفلسطين، وتواجه حاليًّا قوى الإرهاب ولم تنحرف عن مبادئها وظلّت وفيّة وأمينة لشعبها وللشعوب الحرة في هذه المنطقة".
ووركّز منصور على أنّ "في ذكرى عيد المقاومة والتحرير، تتجدّد الآمال للمتطلّعين إلى الدور الّذي تقوم به سوريا بمواصلتها معركتها ضدّ الإرهاب، وتطهير أرضها من كل القوى التّي تهدّد أمنها واستقرارها".
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