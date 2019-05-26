الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة اليوم

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - مديرية التوجيه، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 26 أيار 2019 ما بين الساعة 4:17 والساعة 5:49، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​ على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالي 335 مترًا".

وأوضحتن في بيان، أنّه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ الموقتة في لبنان".