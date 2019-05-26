خارجية قطر: السعودية توجه دعوة لأمير البلاد لحضور القمتين العربية والخليجية

أعلنت ​وزارة الخارجية القطرية​ ان "السطات ​السعودية​ وجهت دعوة لأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني لحضور القمتين العربية والخليجية في ​مكة المكرمة​".

وتدهورت العلاقات بين قطر والسعودية التي لحق بها كل من البحرين والإمارات ومصر ودول أخرى في الخامس من حزيران 2017 ، وصلت الى حد قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

في آذار 2014 سحبت كلا من السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة سفرائها لدى قطر بسبب ما وصفوه بعدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقًا بمجلس التعاون الخليجي، أبرزها هو الموقف القطري من عزل الرئيس المصري السابق مرسي بعد احداث 30 حزيران، ودعم دولة قطر لما اعتبروه الفوضى و عدم الاستقرار بالمنطقة، وما تراه قطر ثورات الربيع العربي وعلاقات حكومة قطر مع " الإخوان المسلمين" المحظورة والمتطرفة من وجهة النظر الاماراتية – السعودية.