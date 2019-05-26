رابطة متفرغي "اللبنانية": الإضراب مستمر في كل كليات الجامعة وفروعها

نفى رئيس الهيئة التنفيذيّة لرابطة الأساتذة المتفرغين في "​الجامعة اللبنانية​" الدكتور ​يوسف ضاهر​، "ما يتمّ تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن أنّ ​إضراب​ الأساتذة انتهى وغدًا هو يوم تدريس عادي، أو أنّ هناك هيئة عامة ستُعقد يوم الثلثاء".

وأكّد في تصريح أنّ "كلّ هذا الشائعات غير صحيحة والإضراب مستمرّ في كلّ كليّات وفروع الجامعة، وهناك محاولات لخرق الإضراب وإحداث شرخ في صفوف الأساتذة"، مشدّدًا على "أنّنا متضامنون ومتّحدون لأجل حماية الجامعة وحقوق الأساتذة والطلاب".

ودعا جميع الأساتذة إلى "الالتزام بالإضراب".