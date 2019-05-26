النشرة: محاولات لإخماد نيران اندلعت بمحطة وقود على الخط الساحلي المؤدي لصور

علمت "​النشرة​" ان جمعيات كشفية وصحية وعناصر من ​الصليب الأحمر اللبناني​ و​الدفاع المدني​ يعملون منذ بعض الوقت على إخماد النيران التي إندلعت في محطة لبيع ​الوقود​ عند مفرق قدموس على الخط الساحلي المؤدي الى ​مدينة صور​، حيث تعمل هذه الفرق بجهود مكثّفة، وقد نجحت بمحاصرة النيران التي وصلت الى بعض البساتين المجاورة، فيما لم يبلغ عن ​اصابات​.

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