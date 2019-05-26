شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق تساهم فى زيادة وعى المصريين بالتحديات الراهنة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة دينا عبد العزيز، ضرورة زيادة درجة الوعى عند المصريين بالتحديات التى تواجهها مصر، مشيرة إلى أن الوعى مرتبط بأشياء كثيرة، وزيادة الوعى تتم من خلال استقدام شخصيات إعلامية مؤثرة وجذابة ذات حضور وجاذبية ومصداقية لشرح تلك التحديات، والاعتماد على الحيادية بشكل كامل.

وأضافت النائبة دينا عبد العزيز، ضرورة عمل مقابلات شخصية وكشف نفسى للمعلمين على كل المستويات مثل المدارس والجامعات حتى للقائمين على دور العباده وبشكل دورى لأن دورهم مهم جدا فى تشكيل الوعى.

وأوضحت عضو مجلس النواب ضرورة الارتقاء من مستوى مقدمى الخدمات الحكومية لأنن المواطن كلما تلقى خدمه بشكل أفضل سيزداد انتمائه والانتماء هو حائط الصد والمناعة الأساسية تجاه أى تحدى للوطن، بالإضافة إلى ضرورة نشر الرسائل الإيجابية بكثافة.

ولفتت النائبة دينا عبد العزيز، إلى ضرورة التركيز على رفع درجات الرضا العام بوسائل عده منها حل المشكلات البسيطة قبل استفحاله وتحولها من مشكلة عابرة لظاهرة سلبية.