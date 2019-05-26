بالصور- حفل الإفطار السنوي للأيتام ودور المسنين في الإسماعيلية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية- محمد عوض:

أقام ديوان محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، حفل الإفطار السنوي لدور الأيتام والمسنين، في نادي الفيروز.

وحضر الإفطار اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية للقناة، واللواء أركان حرب طارق محمد حسن قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء أمجد عبدالفتاح مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، واللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، والأنبا مكاريوس توفيق مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية والقس أيمن سامي خليل مطران الكنيسة الإنجيلية والشيخ وحيد عايش وكيل الوزارة رئيس المنطقة الأزهرية بالمحافظة.

وخلال الاحتفال أشاد المحافظ بروح المحبة والإخاء بين مختلف طوائف شعب في الإسماعيلية مسلمين وأقباط، مشيدًا بجهود جميع القائمين على تنظيم الاحتفالية ورعايتهم للأطفال الأيتام وذويهم.