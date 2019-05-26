طوارئ في الوادي الجديد ولجان فنية لمقاومة الجراد الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، رفع درجة الطوارئ للأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة سرب الجراد الصحراوي في مركز باريس.

وقال الزملوط لـ"الخليج 365"، إنه جرى تشكيل لجنتين فنيتين لمقاومة الجراد، في مناطق مركز باريس وجنوبها بقرى درب الأربعين، وجرى توفير جميع الإمكانيات من مبيدات زراعية ومواد كيماوية، ووقود لسيارات دفع رباعي وسيارات مجهزة لأعمال المكافحة، تحت إشراف محطة جراد المحافظة.

أضاف المحافظ، أن اللجنة الثانية، جرى تشكيلها بعضوية مديرية الزراعة، ورئيس مركز باريس، لمعاينة المناطق المصابة بالحشرة، وإعداد تقرير مفصل عن الإصابة وكيفية مواجهتها بطرق علمية سلمية، لمواجهة الحشرة ومنع امتداداها للمزارع والحقول بزمام المحافظة.

وأعلنت محطة جراد الوادي الجديد، اليوم، ظهور سرب جراد تتراوح كثافته من خفيف إلى متوسط في مناطق بئر 7 و8 في مدينة باريس وقرى (1-2-3-4) بدرب الأربعين، وجاري مقاومته على أن يجري القضاء عليه خلال 48 ساعة من الآن.