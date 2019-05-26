نتائج أولية تشير إلى فوز حزب أوربان اليميني بالمجر في انتخابات أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - بودابست (د ب أ)

أظهرت توقعات أجراها باحثو انتخابات قريبون من الحكومة المجرية، أن حزب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (فيدز) اليميني القومي حقق فوزا ملحوظا في انتخابات البرلمان الأوروبي الحالية.

وأوضحت نتائج التوقعات التي استندت إلى استطلاع أجري بين الناخبين عبر الهاتف، أن حزب فيدز حصل على 56% وهي أكبر نسبة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، وذلك حسبما أعلن معهد نيزوبونت مساء اليوم الأحد.

وتابع المعهد أن حزبي (إم إس زد بي) و(دي كيه) اليساريين يتصارعان على المركز الثاني بعد حزب فيدز، إذ حصل كل منهما على 10%.

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وتعتزم لجنة الانتخابات الحكومية في المجر الإعلان عن النتائج في وقت لاحق من مساء اليوم.

ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية في المجر حتى وقت مبكر من مساء اليوم إلى 42% بارتفاع بنسبة 14% مقارنة بالانتخابات الأوروبية في 2014.

وحسب تقارير إعلامية، فإن المتوقع نجاح حزب فيدز في حشد المزيد من الناخبين في المناطق الريفية، ووصلت نسبة المشاركة في بعض المدن والمناطق التي يتمتع فيها فيدز بقوة على نحو خاص، إلى مستوى أعلى من المتوسط العام لنسبة المشاركة على مستوى البلاد.

كان حزب فيدز حصل على 51% في انتخابات البرلمان الأوروبي في 2014، وحصل على 12 من 21 مقعدا للمجر في برلمان أوروبا.