عاصفة "هانا" تضرب مقاطعة بريطانية

ظهرت العاصفة الأستوائيه "هانا" التي ضربت بريطانيا، غابة مقاطعة ويلز للأشجار المتحجره التي كانت مخفيه تحت الماء لأكثر من 4500 عام.
ودفنت الغابة ببطء عند ارتفاع مستوى سطح البحر، تحت طبقات
كما أصبحت الغابة مرتبطة بأسطورة
وتعرضت المنطقة للفيضانات والرياح الشديدة بشكل مستمر، حتى في القرن السادس غمرت المياه 16 قرية وتوفي مئات الأشخاص جراء الفياضانات
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