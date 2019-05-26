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عاصفة "هانا" تضرب مقاطعة بريطانية

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ظهرت العاصفة الأستوائيه "هانا" التي ضربت بريطانيا، غابة مقاطعة ويلز للأشجار المتحجره  التي كانت مخفيه تحت الماء لأكثر من 4500 عام. 
ودفنت الغابة ببطء عند ارتفاع مستوى سطح البحر، تحت طبقات

من الخث والرمل والماء المالح على مدى آلاف السنين، وظلت الأشجار المتحجرة غارقة تحت المياه وحفظت بفضل طبقات الخث.


 كما أصبحت الغابة مرتبطة بأسطورة

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القرن السابع عشر لحضارة سميت "المملكة الغارقة"، ويعتقد أن المنطقة كانت يوما أرضا خصبة عليها بلدة كانت تحميها بوابات من الفيضان

وتعرضت المنطقة للفيضانات والرياح الشديدة بشكل مستمر، حتى في القرن السادس غمرت المياه 16 قرية وتوفي مئات الأشخاص جراء الفياضانات

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