قتلى ومفقودون من الجيش النيجيري في كمين لـ"بوكو حرام"

قام مقاتلون من تنظيم داعش في غرب إفريقيا، يوم الأحد، بإطلاق النار على قافلة مدنية مما أسفر عن مقتل 5 جنود نيجيريين على الأقل،فيما فُقد آخرون في كمين نصبه جناح مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي في جماعة "بوكو حرام"، بحسب مصادر محلية.
وكان مقاتلون في تنظيم داعشفي غرب إفريقيا،قاموا بإطلاق النار على قافلة مدنية يتولى عسكريون حمايتها في إقليم دامبوا، بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.
وقال ضابط لم يجر الكشف عن هويته "خسرنا خمسة عناصر في الكمين وأصيب اثنان آخران ولا يزال آخرون مفقودين"، مشيرا
وتزايدت الهجمات في هذه المنطقة خلال الأسابيع الاخيرة، علما بأنها تبعد 130 كلم من مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.
وفي أبريل الماضي، شن المتشددون هجوما على قاعدة عسكرية في المنطقة نفسها أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وفقدان ثلاثين جنديا.
ويوم الاثنين، هاجم المتشددون قاعدة غوبيو التي تبعد 80 كلم من مايدوغوري وخلف الهجوم ثلاثة قتلى.
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