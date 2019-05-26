انفجار سيارة مفخخة بالعراق وسقوط قتلى وجرحى

أعلن الجيش العراقي، يوم الأحد،عن انفجار سيارة مفخخة أدت إلي مقتل 5 أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح في قرية بشمال غرب البلاد، قرب الحدود السورية.

وأوضح بيان عسكري، أن السيارة كانت متوقفة بالقرب من سوق بقرية عوينات في محافظة نينوى.

وكانت المنطقة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من هزيمته في العراق في 2017، ترتبط عدة هجمات في البلاد بالخلايا النائمة للتنظيم في هجمات في مختلف أنحاء البلاد.

وأدت الهجمات المرتبطة بخلايا داعش النائمة في العراق إلى مقتل وجرح العشرات خلال السنتين الماضيتين.