أعلن الجيش العراقي، يوم الأحد،عن انفجار سيارة مفخخة أدت إلي مقتل 5 أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح في قرية بشمال غرب البلاد، قرب الحدود السورية.
وأوضح بيان عسكري، أن السيارة كانت متوقفة بالقرب من سوق بقرية عوينات في محافظة نينوى.
وكانت المنطقة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا.
وعلى الرغم من هزيمته في العراق في 2017، ترتبط عدة هجمات في البلاد بالخلايا النائمة للتنظيم في هجمات في مختلف أنحاء البلاد.
وأدت الهجمات المرتبطة بخلايا داعش النائمة في العراق إلى مقتل وجرح العشرات خلال السنتين الماضيتين.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار سيارة مفخخة بالعراق وسقوط قتلى وجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.