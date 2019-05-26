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أغرب لصوص العالم.. يترك البيت نظيفاً عند مغادرته

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بلَّغ مجموعة من سكان ولاية ماساتشوستس الأمريكية عن لص غريب يدخل المنازل ويتركها نظيفة عند مغادرته، واعتبر البعض هذا اللص أغرب لصوص

العالم وأكثرهم نظافة.

وأوضح أحد ملاك المنازل أن شخصاً مجهولاً يقتحم المنزل لكنه لم يقم بسرقة

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أي شيء بل على العكس يقوم بتنظيف المنزل وتنسيقه.

 

واكتشف مالك المنزل الأمر عند عودته لمنزله بعد يوم عمل طويل، حيث لاحظ أن مجهولا اقتحم المنزل وقام بتنظيفه كاملاً حتى الحمامات.

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