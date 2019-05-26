ترامب و كيم جونغ يتفقان على المرشح الديمقراطي جو بايدن

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز ، اليوم، إن الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "متفقان" على أن المرشح الديمقراطي جو بايدن غير كفء.
وجاء كلام المتحدثة تعليقًا على تغريدة لدونالد ترامب نشرها السبت قال فيها إنه ابتسم عندما سمع أن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية وصفت جو بايدن بـ"الشخص صاحبمعدل الذكاء الضعيف".
ووجه الصحفي شاك تود سؤالا إلى المتحدثة ساندرز خلال برنامج "ميت ذي برس" على شبكة "أن بي سي"، قال فيه "هل بالإمكان أن تشرحي لنا لماذا يتوجب على الأميركيين ألا يكونوا قلقين عندما يلتقي رأي رئيس الولايات
فأجابت ساندرز أن "الرئيس لا يتخذ موقفا" مؤيدا لرأي الزعيم الكوري الشمالي، "لكنني أعتقد أنهما يتفقان في تقييمهما لنائب الرئيس السابق جو بايدن".
ويبلغ جو بايدن السادسة والسبعين من العمر وهو يتقدم في استطلاعات الرأي على جميع المرشحين الديمقراطيين الآخرين في السباق إلى البيت الأبيض.
وشن ترامب هجمات عدة على بايدن خلال الفترة الأخيرة، ونعته بألفاظ غير لائقة مثل "جو النعسان".
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