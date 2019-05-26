مقتل خمسة جنود نيجيريين في كمين لـ "بوكو حرام"

قُتل خمسة جنود نيجيريين على الأقل ولا يزال آخرون مفقودين، في كمين نصبه جناح لجماعة "بوكو حرام" مرتبط بتنظيم "داعش" الإرهابي، وفق ما أفادت مصادر أمنية الأحد.

وأطلق عناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي، في غرب أفريقيا النار على قافلة مدنية يتولى عسكريون حمايتها في إقليم دامبوا بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود.

وقال ضابط لم يشأ كشف هويته لوكالة "فرانس برس": "خسرنا خمسة عناصر في الكمين، وأصيب إثنان آخران، ولا يزال آخرون مفقودين"، لافتاً الى أن "الارهابيين استولوا على آليتين عسكريتين".

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وازدادت الهجمات في هذه المنطقة في الأسابيع الاخيرة، علماً بأنها تبعد 130 كلم من مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.

والشهر الفائت، شن الإرهابيون هجوماً على قاعدة عسكرية في المنطقة نفسها، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وفقدان ثلاثين جندياً.