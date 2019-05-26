كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرعية اليمنية ترفض التعامل مع المبعوث الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة الشرعية اليمنية اليوم الأحد، أنها ترفض التعامل حاليا مع المبعوث الدولي لليمن، مارتن غريفيثس.

ونقلت العربية، إن "الشرعية" اليمنية طلبت ضمانات بعدم تكرار تجاوزات غريفيثس.

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وأوضح مصدر يمني أنه لا يمكن القبول بعودة غريفيثس دون ترتيب لقاء رفيع لبحث التجاوزات.

وأشار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بأن المبعوث الخاص لن يقوم بعد اليوم بتجاوزات لخرق تفويضه من مجلس الامن وقرارات مجلس الامن وخاصة القرارت ٢٢١٦ و ٢٤٥١، و ٢٤٥٢.

وأكد مسؤول يمني رفيع ان الاجتماع المرتقب بين هادي وغريفيثس سيم تحديده في الفترة القادمة ولكن سيكون وبكل تأكيد بعد إجازة عيد الفطر.