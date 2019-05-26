كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي وكيم "متفقان" على عدم كفاءة بايدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "متفقان" على أن المرشح الديموقراطي جو بايدن غير كفوء.

وجاء كلام المتحدثة تعليقاً على تغريدة لدونالد ترامب نشرها السبت قال فيها إنه "ابتسم عندما سمع أن وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية وصفت جو بايدن بـ"الشخص صاحب معدل الذكاء الضعيف".

ووجه الصحافي شاك تود سؤالاً الى المتحدثة ساندرز خلال برنامج "ميت ذي برس" على شبكة "أن.بي.سي" قال فيه "هل بالإمكان أن تشرحي لنا لماذا يتوجب على الأمريكيين ألا يكونوا قلقين عندما يلتقي رأي رئيس الولايات المتحدة مع رأي ديكتاتور قاتل، بشأن نائب رئيس أمريكي سابق؟".

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وأجابت ساندرز أن "الرئيس لا يتخذ موقفاً" مؤيداً لرأي الزعيم الكوري الشمالي، "لكنني أعتقد أنهما يتفقان في تقييمهما لنائب الرئيس السابق جو بايدن".

ويبلغ جو بايدن السادسة والسبعين من العمر وهو يتقدم في استطلاعات الرأي على جميع المرشحين الديموقراطيين الآخرين في السباق الى البيت الأبيض.

وشن ترامب هجمات عدة على بايدن خلال الفترة الأخيرة، ونعته بألفاظ غير لائقة مثل "جو النعسان".