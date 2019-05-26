كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة السورية تكثف ضرباتها الجوية ضد المسلحين فى محافظة حماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن قوات الحكومة السورية قصفت مواقع فى شمال غرب البلاد اليوم الأحد، فى أكثر يوم يشهد ضربات جوية منذ بداية حملة كبرى ضد المنطقة التى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة قبل نحو أربعة أسابيع.

Advertisements

وقالت مصادر من الجانبين أن القصف ساعد القوات الحكومية التى تساندها روسيا فى السيطرة على بلدة كفر نبودة الصغيرة فى محافظة حماة فى الشمال، وهى المرة الثالثة التى تتبدل فيها السيطرة عليها فى أحدث هجوم.

وأفاد المرصد الذى يراقب الحرب من مقره فى بريطانيا بأن الضربات الجوية والبرية أودت بحياة 12 شخصا فى عدة مناطق منها بلدة معرة النعمان.

وبدأ الهجوم فى أواخر أبريل وركز إلى حد كبير على المناطق الجنوبية بمحافظة إدلب والمناطق المجاورة لها من حماة واللاذقية، ويمثل أشد صراع بين الرئيس بشار الأسد ومعارضيه منذ الصيف الماضي.