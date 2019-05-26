الملك سلمان يستقبل ولي عهد دبي ورئيس مجلس الأمة الكويتي

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استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الأحد.

والتقى الملك سلمان بولي عهد دبي في قصر الصفا بمدينة مكة، وقد أبلغ الشيخ حمدان العاهل السعودي، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في الإمارات ونائبه الشيخ محمد بن راشد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية واس).

وكان قد وصل ولي عهد دبي إلى مدينة جدة في وقت سابق، الأحد، وكان باستقباله نائب أمير منطقة مكة، الأمير بدر بن سلطان، وفقا لواس.

والتقى العاهل السعودي رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في قصر الصفا، وفقا للوكالة السعودية.