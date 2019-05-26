كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشيطان في جسد".. فيلم وثائقي عن جرائم حفيد حسن البنا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض التليفزيون الفرنسي، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "الشيطان في جسد"، وقام الفيلم بعرض شهادات من تم اغتصابهن من قبل طارق رمضان حفيد حسن البنا.

كان طارق رمضان قد أنكر في البداية التهم، ثم غير أقواله فجأة واعتراف بإقامة علاقات جنسية مع تلك السيدات، وأن العلاقات كانت برضاهن، ليسجن احتياطيًا لمدة 9 أشهر ويفرج عنه بكفالة قدرها 300 ألف يورو.

وبحسب مداد نيوز، تم سحب جواز سفره وإثبات وجودة مرة كل أسبوع في مركز الشرطة.