رئيس الوداد:أخطاء جريشة كانت مقصودة في لقاء الترجي و”الكاف” مطالب بحماية الوداد إياباً

فيديو:حسام أديب

قال سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، إن المجزرة التحكيمية التي تعرض لها فريقه في نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي كانت مقصودة، خصوصا وأن اللقاء كان يسجل أيضاً الاعتماد على تقنية فيديو الحكم المساعد ” VAR”.

وأوضح الناصيري، مساء اليوم الأحد، على هامش لقاء إعلامي لتوضيح حيثيات الأخطاء التحكيمية التي كان ضحيتها “الأحمر والأبيض” : “الحكم المصري جريشة يتحمل المسؤولية الكاملة في الأخطاء التي ارتكابها، وبالرغم من وجود تقنية فيديو الحكم المساعد التي صرفت عليها أموال كبيرة من أجل تطوير اللعبة، إلا أنه ظلم الوداد وحرمها من هدف مشروع، وتغاضى عن الإعلان عن ركلة جزاء”.

وشدد الناصيري، بأن النادي طرق أبواب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتبار الأخير المسؤول عن تعيين الحكام في البطولة القارية، كما أشعر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بالأخطاء التي أرتكبت في لقاء حاسم في نهائي كبير من طينة “تشامبيونز ليغ”.

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رئيس الوداد كشف خلال اللقاء ذاته، أن النادي سيراسل مجدداً “الكاف” وجميع الهيئات المختصة، من أجل توفير الحماية اللازمة لبعثة الفريق وأيضاَ الجماهير التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مكونات “الأحمر والأبيض”، خصوصاً في ظل الاستفزازات التي تم إطلاقها بعد مباراة الإياب.

وبدأ الترجي ، يشن “حربه النفسية” على الوداد البيضاوي، مبكرا، قبل مباراة الإياب التي ستجمع بينها، يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد أن أصدر بلاغا رسميا، ” يستنكر” فيه ما وصفها بـ “مظاهر العنف التي تعرض لها جماهير النادي من فئة من جماهير فريق الوداد البيضاوي”.