أعلن منير الجعواني، مدرب نهضة بركان، قبل قليل، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراة إياب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي يستضيفها ملعب برج العرب بالإسكندرية.
التشكيلة الأساسية للمجموعة، سجلت عودة العميد محمد عزيز الذي عانى من الإصابة، قبل أن يشركه الجعواني في الشوط الثاني من لقاء الذهاب.
في حين، جاءت باقي الأسماء كالاتي:
عبد العالي المحمدي
مقدم
دايو،
محمد عزيز
عزيز النمساوي
الناجي، ويدار
زكرياء الهيلالي
أمين الكاس
حمدي العشير
لابا كودجو
كانت هذه تفاصيل خبر نهائي كأس”الكاف”..هذه هي التشكية الرسمية لنهضة بركان أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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