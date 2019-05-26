بعد اتهامه باستغلال كاتب من ذوي الاحتياجات.. الناصري يرد: أتحداه أن يكشف لنا تفاصيل الحلقات المقبلة من “البوي”

رد الفنان المغربي سعيد الناصري، اليوم الأحد، على اتهامات كاتب السيناريو المغربي محمد نوماق، باستغلاله، والنصب عليه، نافيا كل اداعاءاته، وموجها له تحديا لإثبات صحة أقواله.

وحكى الناصيري ل”اليوم24″ ، أنه تعرف على كاتب السيناريو، محمد نوماق عبر الهاتف، إذ طلب لقاءه، ليقترح عليه المجيء إلى مدينة الدار البيضاء، نافيا تصريحاته بأنه احتقره ولم ينزل من سيارته عند لقائهما، خصوصا أنه يحتاج لكرسي متحرك للحركة، متسائلا بطريقة استنكارية :”كيف لم أنزل من السيارة كما ادعى الكاتب وفي نفس الوقت التقط معي صورة بالهاتف النقال، وهي التي نشرها على فايسبوك؟”.

وأضاف الناصري، في روايته، أن نوماق حل بمدينة الدار البيضاء وكشف له أنه يكتب قصص وسيناريوهات، فاقترح عليه وضع تصور لسيتكوم جديد بحلقات مختلفة، قبل أن يوافق نوماق ويطلب من الناصري مبلغا ماليا ليعود به إلى مدينته، فمده الناصيري بمبلغ 600درهما كمساعدة، وليس أجرا مقابل عمله.

وقال الناصيري إن ما كتبه نوماق وأرسله إليه عبر البريد الإلكتروني، لم يستعمل في سيناريو ستكوم “البوي” لافتقاده الصبغة الكوميدية، والتسلسل في الأحداث.

Advertisements

وأشار الناصيري في حديثه إلى تعليق أحد زوار موقع يوتوب، يقول فيه: “إلى بغيتي نتيقوك أرسل لينا أشنو غادي يوقع فالحلقات المقبلة”، موجها التحدي لنوماق، ومعبرا عن استعداده تحمل كل العواقب في حالة كشف عن تفاصيل الحلقات المقبلة.

وأضاف الناصيري أن ستكوم “البوي” قدم للتلفزيون قبل 4 سنوات، في حين أن نوماق يدعي أن واقعته مع الناصيري تمت سنة 2016.

واستنكر الناصيري التهم التي توجه إليه من حين لآخر، متسائلا عن الجهة التي تقف خلفها، وتحاول تشويه سمعته.