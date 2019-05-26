ترامب يلعب الغولف ويتابع السومو في زيارته الاقتصادية لليابان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتشرت على وسائل الإعلام العالمية صور الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وهو يلعب الغولف، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وقدم الكأس للاعب الفائز ببطولة للسومو، ليتحول بذلك إلى الدبلوماسية الشخصية في ثاني أيام زيارة لليابان تخيم عليها محادثات تجارة صعبة.

وعبّر ترامب عن عدم رضاه من الفائض التجاري الكبير في اليابان، ويفكر في فرض رسوم جمركية كبيرة على صادراتها من السيارات إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجارة ثنائي. وتخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية تضر بالأسواق المالية على مستوى العالم.

وعلى غير المتوقع، علت الابتسامات علت الوجوه يوم الأحد عندما لعب ترامب وآبي الغولف، ثم انضما إلى زوجتيهما ميلانيا وآكي لمشاهدة مصارعي السومو، وهم يتنافسون في آخر أيام بطولة استمرت 15 يوما وفاز بها اللاعب الياباني الصاعد أسانوياما.

ويعتبر ترامب أول رئيس أميركي يشاهد مباراة في السومو في اليابان، حيث نشأت الرياضة القتالية الشهيرة، ولوّح بيده للجمهور لدى دخوله ساحة النزال ثم صفق للحاضرين الذين رفعوا هواتفهم المحمولة لالتقاط الصور.

الرئيس الأميركي والرئيس الياباني. (أ ب)

وقد جلس ترامب وزوجته وآبي وزوجته على مقاعد بدلا من الجلوس متربعين مثلما جرت العادة.

وقدم ترامب "كأس الرئيس" لأسانوياما البالغ من العمر 25 عاما.

وصرّح ترامب أنه أمضى "ليلة لا تصدق" وهو يتابع منافسات السومو، وأضاف بعد المباراة "كنت دائما أود أن أشاهد مصارعة السومو ومن ثم كان هذا رائعا بحق".

والتقى ترامب مع آبي في ساعة مبكرة من صباح الأحد في ملعب للغولف. وابتسم الزعيمان للمصورين قبل أن تبدأ المباراة، التي جرت في ظل درجة حرارة بلغت 30 درجة مئوية، مع هبوب موجة حارة على اليابان.

وقد نشر مكتب آبي في وقت لاحق صور "سيلفي" في الملعب لهما وهما يبتسمان. وقال رئيس الوزراء الياباني إنه يأمل في أن يصبح التحالف الأميركي-الياباني أكثر قوة وصلابة.

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ولكن على الرغم من كل تلك الأجواء الودية، إلا أن مسألة التجارة لم تبتعد في أي لحظة عن الأذهان.

(أ ب)

وذكر ترامب على "تويتر" بعد عودته إلى طوكيو "تقدم عظيم يتحقق في مفاوضاتنا التجارية مع اليابان. المناقشات بشأن الزراعة واللحوم تجري بجدية... ستنتظر الكثير من الأمور إلى ما بعد انتخاباتهم في يوليو".

وكانت مسألة اللحوم حاضرة بقوة في مناقشات الصادرات، وحضرت أيضا على الغداء بعد مباراة الغولف. وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن البرغر المزدوج بالجبن المقدم على الغداء صنع بلحوم أميركية.

(أ ب)

وأضاف البيان أن الزعيمين "عمقا صداقتهما وسط أجواء ودية".

وهدفت زيارة ترامب إلى إظهار قوة العلاقات بين البلدين، لكن التوتر بشأن التجارة تسبب في أجواء من الغموض.

ولكن قلل مسؤولون أميركيون من احتمالات تحقيق تقدم كبير في هذا الملف خلال زيارة الرئيس.

ويتوقع أن يناقش آبي وترامب خلال الزيارة ملفا خلافيا آخر، وهو برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

طوكيو (أ ب)

وترى اليابان أن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ مؤخرا، يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة، التي تهدف إلى منع بيونجيانج من تطوير البرامج الصاروخية والنووية.

ومن جهته، قال ترامب يوم الأحد إنه لا يشعر بالقلق منها وأضاف أنه يثق في أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيفي بوعوده.