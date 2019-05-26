انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع 5 جنود وصحفي في هجومين لبوكو حرام في تشاد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 09:50 مساءً - لقي 5 جنود تشاديون وصحفي واحد مصرعهم، في هجومين مسلحين شنه مسلحو منظمة بوكو حرام الإرهابية.

وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، إن مقراً عسكرياً للجيش التشادي بين مدينتي باجاسولا ونجوبوا (غرب) تعرض لهجوم مسلح.

وأشارت إلى أن الهجوم الذي نفذه مسلحو منظمة بوكو حرام "الإرهابية" أودى بحياة جندي تشادي، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول.

ولفتت إلى أن الجيش التشادي اشتبك مع المهاجمين وقتل 23 عنصراً منهم.

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من ناحية أخرى، تعرضت قافلة لقادة عسكريين تشاديين رفيعي المستوى عندما كانوا في طريقهم لمعاينة مكان الهجوم، اليوم، لاعتداء مسلح.

وخلال الاعتداء الذي نفذ بواسطة لغم فُجِّر عن بعد، لقي 4 جنود تشاديون مصرعهم إضافة إلى صحفي واحد.

وبوكو حرام جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير 2002، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية منها، ذات الأغلبية المسيحية.

وتسببت أعمال العنف التي وقفت وراءها منذ عام 2009 بمقتل أكثر من 20 ألف شخص.

وبعد 2015 وصلت هجماتها إلى الدول المجاور لنيجيريا، مثل تشاد والنيجر والكاميرون. وفي مارس 2015 أعلنت الجماعة ارتباطها بتنظيم "داعش".