بلدية النجف: ثلاثة ملايين زائر دخلوا المحافظة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي

وقال مدير عام البلديات علي حسين عبد الامير في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كوادر بلدية النجف الأشرف قدمت خدماتها لنحو ثلاثة ملايين زائر جاءوا للمحافظة لاحياء مراسيم ذكرى زيارة استشهاد امير المؤمنين علي ابن ابي طالب (ع) "، مشيرا الى ان "الخطة الخدمية بدأت من 17/رمضان/1440 وتنتهي يوم 21/رمضان من اجل تقديم افضل الخدمات للزائرين".



من جانبه، أكد مدير بلدية النجف الاشرف وسام ساجت ناصر، أن "الخطة الخدمية شملت تقسيم المدينة لاربعة محاور الاول مركز المدينة قرب المرقد الشريف والثاني نجف - كوفة والثالث نجف - مناذرة والرابع نجف - كربلاء مرورا بمقبرة وادي السلام، مؤكدا اشراك ( 880 ) عامل تنظيف و( 120 ) الية تخصصية وثلاث شفتات عمل ( صباحي - مسائي - ليلي )، فضلا عن توزيع حاويات نفايات بعدد ( 400 ) حاوية وتهيئة ( 100000 ) كيس نفايات لاصحاب المواكب الحسينية"، مشددا على "مواصلة الجهود الخدمية من اجل تقديم افضل الخدمات لمدينة امير المؤمنين بما يتلائم مع مكانتها الدينية والعلمية والسياحية".



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