القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد "العين الإخبارية" أجواء أول رمضان في درنة الليبية بعد تحريرها. مدينة درنة الليبية تعيش أجواء رمضانية آمنة لأول مرة بعد تحريرها من إرهابيي داعش والقاعدة. ‎

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "العين الإخبارية" ترصد أجواء أول رمضان في درنة الليبية بعد تحريرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.