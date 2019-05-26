مسؤول عسكري يمني: لا عدو للشعب إلا مليشيا الحوثي الإيرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - العميد الركن هادي العولقي قائد اللواء 30 مدرع بالضالع: مليشيا الحوثي شنت هجوما واسعا باتجاه الضالع، ولكن الجيش والمقاومة كانا لها بالمرصاد، وقواتنا كبدت الحوثيين خسائر فادحة وجثثهم ظلت ملقاة في الشعاب والوديان.

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