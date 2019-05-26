حزب أوربان يحقق فوزا كبيرا في انتخابات المجلس الأوروبي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

حقق حزب فيديس بزعامة رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان فوزا ساحقا في انتخابات المجلس الأوروبي، بحسب استطلاع أجري الأحد.

وبحسب نتائج الاستطلاع فقد فاز حزب فيديس بـ56 بالمئة من أصوات المقترعين متقدما بفارق كبير على المعارضة اليسارية المتمثّلة بالحزب الاشتراكي والتحالف الديموقراطي اللذين نال كل منهما 10 بالمئة.

وتراجعت حصة حزب جوبيك اليميني المتطرف من أصوات المقترعين من 15 بالمئة إلى تسعة بالمئة فيما يُتوقّع أن يتمكّن حزب "الزخم" من دخول البرلمان الاوروبي للمرة الاولى في تاريخه بنيله 7 بالمئة من الأصوات.

وتراجعت حصة حزب الخضر من 5 بالمئة إلى 3 بالمئة ويُتوقع ألاّ يفوز بأي مقعد في المجلس الأوروبي.

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وإذا صحّت التقديرات يكون حزب فيديس قد كرر أفضل نتيجة له في انتخابات المجلس الأوروبي حين نال في عام 2009 ما نسبته 56 بالمئة من الأصوات.

وسجّل الاستحقاق الحالي أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الأوروبية في المجر وقد بلغت 41,7 بالمئة قبل نصف ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع.

وكانت النسبة الأعلى السابقة سُجلت في انتخابات العام 2004 وبلغت حينها 38,5 بالمئة.