شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: المهدي يرفض الإضراب ويؤكد استمرار التفاهم مع «العسكري» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (الخرطوم)أعلن زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي في بيان اليوم (الأحد) رفضه للإضراب التي ستقوده المعارضة بعد غدٍ (الثلاثاء) من قبل قادة الاحتجاجات كوسيلة لممارسة الضغوط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.
وقرر الحزب المعارض المنضوي ضمن تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير «رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة»، موضحاً أن من يقرر الإضراب هو «المجلس القيادي للحرية والتغيير»، مشيراً بذلك إلى انقسامات في صفوف التحالف.
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