شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر: لن أسمح بتقسيم ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (باريس) شن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، هجوماً حاداً على مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة، واتهمه بـ «الانحياز». وقال حفتر في مقابلة نشرتها صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية اليوم (الأحد) إن سلامة تحول إلى «وسيط منحاز» في النزاع الليبي. وأضاف «تقسيم ليبيا، ربما هذا ما يريده خصومنا. ربما هذا ما يبتغيه غسان سلامة أيضاً»، وشدد حفتر «لكن طالما أنا على قيد الحياة، فلن يحدث هذا أبدا». وتابع «لكن مرةً أخرى (أقول) هذا التقسيم مستحيل، لأن الليبيين سيظلون موحدين وستظل ليبيا شعبا واحدا. الباقي مجرد وهم».

شن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، هجوماً حاداً على مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة، واتهمه بـ «الانحياز». وقال حفتر في مقابلة نشرتها صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية اليوم (الأحد) إن سلامة تحول إلى «وسيط منحاز» في النزاع الليبي. وأضاف «تقسيم ليبيا، ربما هذا ما يريده خصومنا. ربما هذا ما يبتغيه غسان سلامة أيضاً»، وشدد حفتر «لكن طالما أنا على قيد الحياة، فلن يحدث هذا أبدا». وتابع «لكن مرةً أخرى (أقول) هذا التقسيم مستحيل، لأن الليبيين سيظلون موحدين وستظل ليبيا شعبا واحدا. الباقي مجرد وهم».

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