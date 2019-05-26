شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 جنود نيجيريين بكمين مسلح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كانو) قتل خمسة جنود نيجيريين على الأقل في كمين نصبته جماعة بوكو حرام الإرهابية، ولا يزال آخرون مفقودين، وفق ما افادت مصادر أمنية اليوم (الأحد).

قتل خمسة جنود نيجيريين على الأقل في كمين نصبته جماعة بوكو حرام الإرهابية، ولا يزال آخرون مفقودين، وفق ما افادت مصادر أمنية اليوم (الأحد).

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