ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب" أنّ "استطلاعين أجريا لدى الخروج من مراكز الاقتراع، أظهرا أنّ حزب "التجمّع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، تصدّر انتخابات المجلس الأوروبي في فرنسا".
وأوضحت أنّ "الاستطلاعين اللذين أجراهما مركزا "إيفوب فيدوسيال" و"هاريس إنتراكتيف أجانس إيبوكا"، أعطيا "التجمّع الوطني" ما بين 24 و24,2 بالمئة من الأصوات، يليه التحالف الوسطي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنسبة تراوح بين 22,5 و23 بالمئة، فيما نال "حزب الخضر" ما بين 12 و12,7، متخطّيًا النسبة الّتي حقّقها في انتخابات عام 2014 حين نال 8,9 بالمئة".
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: التجمع الوطني بزعامة لوبان يتقدم على حزب ماكرون في الانتخابات الأوروبية بفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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