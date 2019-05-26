أ.ف.ب: التجمع الوطني بزعامة لوبان يتقدم على حزب ماكرون في الانتخابات الأوروبية بفرنسا

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب" أنّ "استطلاعين أجريا لدى الخروج من ​مراكز الاقتراع​، أظهرا أنّ حزب "التجمّع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة ​مارين لوبان​، تصدّر انتخابات ​المجلس الأوروبي​ في ​فرنسا​".

وأوضحت أنّ "الاستطلاعين اللذين أجراهما مركزا "إيفوب فيدوسيال" و"هاريس إنتراكتيف أجانس إيبوكا"، أعطيا "التجمّع الوطني" ما بين 24 و24,2 بالمئة من الأصوات، يليه التحالف الوسطي للرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ بنسبة تراوح بين 22,5 و23 بالمئة، فيما نال "​حزب الخضر​" ما بين 12 و12,7، متخطّيًا النسبة الّتي حقّقها في انتخابات عام 2014 حين نال 8,9 بالمئة".