ولي عهد أبوظبي أكد أهمية الحوار بين السودانيين: ندعم السودان بما يحفظ أمنه واستقراره

أكّد ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​ "دعم ​الإمارات​ الكامل للسودان في ظلّ الظروف والمتغيّرات الحاليّة الّتي تمرّ بها، ووقوفها إلى جانبها في كلّ ما يحفظ أمنها واستقرارها ويحقّق طموحات شعبها الشقيق إلى التنمية والتطور، ويؤدّي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنيّة".

وعبّر خلال الاجتماع الّذي عقده في أبوظبي مع رئيس ​المجلس العسكري​ الانتقالي في ​السودان​ ​عبد الفتاح البرهان​، الّذي يزور الإمارات حاليًّا، عن "ثقته الكبيرة بقدرة الشعب السوداني ومؤسساته الوطنيّة على تجاوز المرحلة الحاليّة والتوجّه إلى المستقبل بروح وطنيّة واحدة".

وشدّد على أنّ "الإمارات حريصة على مساندة السودان في كلّ ما فيه الخير لشعبها الشقيق"، مركّزًا على "أهميّة الحوار بين ​السودانيين​ في هذه المرحلة الحساسة، فمن خلال الحوار الّذي يسعى الى تحقيق الوفاق ستنجح السودان وتحقّق مرادها وتعزّز استقرارها وبناءها وتبدأ مرحلة جديدة ومزدهرة بخطى واثقة تجاه المستقبل".