توجّهت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ بـ"أحرّ التعازي لأسرة الفقيد خلدون الرفاعي وزوجته رابعة سيور، اللذَين توفّيا اليوم في كندا ب​حادث سير​". ولفتت في بيان، إلى أنّ "وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قد أعطى تعليماته لسفير ​لبنان​ في أوتاوا، بتقديم التعازي باسمه وتقديم كلّ مساعدة ممكنة لأهل الفقيدين، لإنجاز معاملات عودتهم إلى لبنان، عسى أن يتغمد الله الضحيتين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته". كما تمنّت "الشفاء العاجل لأولاده الجرحى".

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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية عزّت أسرة ضحيتي حادث السير بكندا وباسيل أوعز بتسهيل إعادة جثمانيهما للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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