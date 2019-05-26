الدفاع المدني: إنقاذ سبعة أشخاص على متن زورق معطل في العقيبة

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني بأنّ "عناصر من ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ أنقذوا سبعة أشخاص احتُجزوا على متن زورق سياحي، اثر عطل طرأ على محرّكه مقابل الشاطئ في ​العقيبة​- ​كسروان​".

وأوضحت أنّه "تمّ نقل الأشخاص بواسطة زورق الدفاع المدني إلى ميناء "الأكوامارينا".