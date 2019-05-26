الدفاع المدني: إنقاذ سبعة أشخاص على متن زورق معطل في العقيبة

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني بأنّ "عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني أنقذوا سبعة أشخاص احتُجزوا على متن زورق سياحي، اثر عطل طرأ على محرّكه مقابل الشاطئ في العقيبة- كسروان".
وأوضحت أنّه "تمّ نقل الأشخاص بواسطة زورق الدفاع المدني إلى ميناء "الأكوامارينا".
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