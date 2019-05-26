الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أعلنت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، في نشرة ​الطقس​ المسائية، أنّ "الطقس المتوقّع في ​لبنان​ يوم غد الإثنين هو قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ في معظم المناطق".

وأوضح أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان يوم الثلثاء هو قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة، في حين أنّ الطقس المتوقّع يوم الأربعاء، قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة".