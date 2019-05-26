شكرا لقرائتكم خبر عن معارض تركى: أردوغان يدرك أنه مقبل على فشل ذريع فى انتخابات إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دانيز شام أوغلو، القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارضة، أن هناك انقسامات يشهدها حزب العدالة والتنمية التركى، الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، موضحا أن الانقسام الحاصل يعود لأسباب كثيرة أخرها كان المس والعبث بمؤسسات الدولة الحامية للنظام الديمقراطى فى البلاد.

وأضاف القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارضة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن زيادة الانقسام يعود لعجز فروع حزب العدالة والتنمية باقناع شارعها بالقرار الظالم وغير الاعتيادى المتمثل فى إلغاء نتائج الانتخابات.

وبشأن توقعاته بخصوص انتخابات بلدية إسطنبول المقبلة، قال دانيز أوغلو، إن النتائج ستكون محسومة لصالحنا لكننا نخشى المفاجئات السلبية، فليس لدينا أى أدلة أو معطيات لكن أردوغان يدرك أنه قادم إلى فشل كبير فى انتخابات إسطنبول، وهو ما قد يعطى رد فعل غير متوقع.

Advertisements