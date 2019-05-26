شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام البرلمان: قرارات "الأعلى للإعلام" ملزمة لجميع القنوات.. ونطالب بالتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب ، أن كافة قرارات المجلس الأعلى للإعلام تستهدف الحفاظ على القيم الإعلامية فى جميع القنوات وبالتالى فإن قراراها بوقف بث أى برنامج لابد أن تحترمها كافة القنوات من أجل الحفاظ على المهنية.

وأضاف أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أنه لا يجوز لأى قناة أن ترفض تطبيق قرار للمجلس الأعلى للإعلام لأن ذلك يخالف القانون، بل على جميع القنوات أن تتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام وتنفذ قراراته حفاظا على العمل الإعلامى.

ولفت أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب ، إلى ضرورة معاقبة أى قناة ترفض تنفيذ قرار المجلس الأعلى للإعلام، لأن كافة قرارات المجلس تستهدف مصلحة الوطن والحفاظ على المهنية والعادات والتقاليد المجتمعية.

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وكان أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أكد أن المجلس أرسل قراره بمنع بث برنامج شيخ الحارة المذاع على قناة القاهرة والناس لمدة شهر، على خلفية الشكاوى المقدمة ضده،الى القناة .