اعتداء مسلح على عوني سلطة بالبيضاء..حملة تحرير الملك العمومي تنتهي بطعنات!

تعرض عونا سلطة، اليوم الأحد، إلى اعتداء مسلح، من قبل أشخاص مجهولين، في مدينة الدار البيضاء.
وعلم “اليوم24” أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى الجامعي “ابن رشد”، صباح اليوم، في حالة خطيرة.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الاعتداء كان بواسطة أسلحة بيضاء، ب”كراج علال”، من لدن شخصين يرجح أنهما باعة متجولين.
وأكد المصدر ذاته أن القضية تفجرت عندما كان أعوان سلطة يقومون بعملهم المتمثل في تحرير الملك العمومي، قبل أن يعمد باعة متجولون إلى طعنهما بواسطة السلاح الأبيض، قبل الفرار.
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