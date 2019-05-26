بنعطية يساند بركان في نهائي كأس “الكاف” ويوجه رسالة طريفة لبوطيب

أكد مهدي بنعطية، عميد المنتخب الوطني المغربي، دعمه لفريق نهضة بركان الذي سيخوض بعد ساعات مباراة إياب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أمام الزمالك المصري، بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكتب بنعطية رسالة طريفة لزميله بالمنتخب خالد بوطيب، والذي يلعب في صفوف نادي الزمالك المصري، قائلأ: “لأول مرة لن أساندك في مباراتك، الأولوية للأندية المغربية، لذا سأصطف مع نهضة بركان في مباراة النهائي”.

وكان عميد الأسود كان سباقاً لدعم الأندية الوطنية التي تشارك بالمسابقات القارية، وأيضاً العربية، ليعود اليوم لتجديد مساندتهم لكتبية رجال المدرب منير الجعواني، في واحدة من أبرز مباريات الموسم للمجموعة، بحثاً عن اللقب الأول في تاريخها.